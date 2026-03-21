“Adhesión de Honduras al CAF siempre fue positiva”, señala exvicencanciller García

Tegucigalpa – “La adhesión de Honduras al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), siempre fue positiva, y su ratificación nuevamente por el Congreso Nacional es un paso correcto y beneficioso para el país”, señaló el exvicecanciller Antonio García.

Acotó que la cartera del CAF es seis veces mayor que la del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y tiene una trayectoria ampliamente reconocida en proyectos de infraestructura.

“La adhesión de Honduras al CAF siempre fue una buena y visionaria decisión; el problema fue otro: que la iniciativa vino del Gobierno del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), que no se comunicó bien al país, que su ratificación en el Congreso Nacional fue un poco forzada y que la oposición de entonces, hoy gobierno, lo satanizó como un banco de izquierda”, reflexionó.

Cabe señalar, que el Gobierno hondureño firmó recientemente una carta de intenciones con el CAF, mediante la cual se concede una cooperación técnica no reembolsable para ser ejecutada en 2026 hasta por dos millones de dólares.

Los recursos están destinados a la compra de materiales escolares para los 18 departamentos del país y la ejecución de proyectos de infraestructura, entre los que figura la recuperación del Centro Histórico de la capital hondureña.

El acuerdo queda vigente luego que el Congreso Nacional de Honduras ratificara el jueves 19 de marzo, la adhesión del país a la CAF, consolidando así el marco legal que permitirá fortalecer la cooperación y agilizar la ejecución de este tipo de iniciativas estratégicas. (RO)