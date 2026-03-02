Adhesión al CIADI es mensaje claro que se busca atraer inversión, reafirma representante de la maquila

Tegucigalpa – El gerente regional de la maquila, Guillermo Matamoros, afirmó que la reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), representa “un mensaje claro” de que el país está interesado en atraer inversión extranjera y fortalecer la confianza del sector empresarial.

Según Matamoros, la adhesión al organismo internacional es una decisión correcta, ya que brinda mayor certidumbre jurídica a los inversionistas sin que ello implique un riesgo automático para el Estado.

“Hay que recordar que lo del CIADI es una cuestión contingencial, en el sentido de que solo se recurre a ese mecanismo si es necesario, si una de las partes siente vulnerados sus derechos; pero cuando se hacen negocios o cuando se atrae inversión, no se está pensando en eso”, explicó.

Expertos económicos también ven con buenos ojos el retorno al organismo, al considerar que con esta medida el gobierno hondureño busca frenar la fuga de capitales, mejorar la imagen del país ante organismos multilaterales y enviar señales de estabilidad a empresas interesadas en desarrollar proyectos en infraestructura, energía y sectores exportadores.

El CIADI forma parte del Grupo Banco Mundial y es un mecanismo internacional de arbitraje para la solución de controversias entre Estados e inversionistas extranjeros. Para el sector productivo, su reingreso representa un mensaje de confianza hacia la comunidad de negocios internacional.

Según anunció del Gobierno el próximo 6 de marzo se concreta oficialmente la reincorporación de Honduras al organismo en Washington, revirtiendo así la denuncia del convenio presentada el 24 de febrero de 2024 por la administración de la presidenta Xiomara Castro ante el referido centro. LB