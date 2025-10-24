Adelante Cossette, Smartmatic no debe meter sus asquerosas manos en las elecciones: Jorge Cálix

Tegucigalpa- El diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix brindó su apoyo a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette Lopez tras denunciar amenazas de parte del consejero Marlon Ochoa para que la empresa Smartmatic sea contratada para la transmisión de datos.

“Adelante @CossetteOficial! Smartmatic no debe meter sus asquerosas manos en el proceso electoral!”, posteó Cálix en sus redes sociales.

López, denunció este jueves a través de su cuenta oficial en la red social X que abandonó la sesión del pleno tras recibir amenazas del consejero Marlon Ochoa, quien —según afirmó— intenta presionar para adjudicar a la empresa Smartmatic el contrato de conectividad satelital para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

“Acabo de abandonar la sesión del pleno tras recibir amenazas del consejero Marlon Ochoa, quien pretende denunciarnos ante el Ministerio Público si no adjudicamos a Smartmatic la conectividad satelital para el TREP, pese a ser la oferta más alta (67 millones de diferencia) y existir otras empresas que cumplen todos los requisitos a mejor precio”, escribió López.

La funcionaria ha recibido el apoyo del candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura y de su partido. IR