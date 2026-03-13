ADECAFEH participa en el NCA 2026 promoviendo el café de Honduras en el mercado internacional

Tegucigalpa– La Adecafeh participó en la NCA Convention 2026, uno de los encuentros más importantes de la industria cafetalera a nivel mundial, realizado en Tampa, Florida, Estados Unidos, con el objetivo de continuar promoviendo el café de Honduras y fortalecer las relaciones comerciales con actores clave del mercado internacional.

Durante el evento, representantes de ADECAFEH sostuvieron reuniones con compradores, tostadores, importadores y otros actores de la cadena de valor del café, destacando la calidad, trazabilidad y sostenibilidad que caracterizan al café hondureño.

La participación en este importante encuentro internacional permite además intercambiar conocimientos sobre tendencias del mercado, innovación, consumo y desafíos que enfrenta la industria cafetalera global, aspectos clave para fortalecer la competitividad del sector exportador de café de Honduras.

ADECAFEH reiteró su compromiso de seguir representando al sector exportador del país y de participar activamente en los principales espacios internacionales donde se promueve y se proyecta el café hondureño.

El NCA Convention reúne cada año a líderes de la industria, empresas tostadoras, exportadores, importadores y especialistas del café de diferentes países, convirtiéndose en una plataforma estratégica para el intercambio comercial y la promoción del café en el mercado de los Estados Unidos, uno de los principales destinos del café de Honduras.

Con su presencia en este evento, ADECAFEH continúa impulsando acciones para posicionar al café hondureño en los mercados internacionales y destacar el trabajo de miles de productores que hacen posible que el país sea reconocido mundialmente por la calidad de su café.