ADECAFEH, JDE Peet’s y World Vision Honduras impulsan nuevas acciones para erradicar el trabajo infantil en el sector cafetalero

Tegucigalpa-La Asociación de Exportadores de Café de Honduras (ADECAFEH), JDE Peet’s y World Vision Honduras oficializaron la firma de un nuevo convenio de cooperación para dar continuidad al proyecto Cultivando Futuros, una iniciativa que impulsa acciones concretas para prevenir y erradicar el trabajo infantil en comunidades cafetaleras de Honduras.

-La alianza entre los tres actores permitirá ampliar mecanismos de protección infantil y fortalecer comunidades cafetaleras en ocho departamentos del país.

La firma de esta nueva etapa ratifica el compromiso conjunto de los tres actores con la protección de la niñez y la construcción de una caficultura más responsable y sostenible. A través de esta alianza, ADECAFEH y JDE Peet’s continúan promoviendo inversiones sociales orientadas al bienestar de las familias productoras de café, mientras que World Vision Honduras lidera la implementación de estrategias comunitarias enfocadas en protección infantil, educación y sensibilización.

“En World Vision Honduras creemos firmemente que cada niña y niño merece crecer en un entorno seguro, protegido y con oportunidades para alcanzar su máximo potencial. Este proyecto representa una muestra de cómo las alianzas estratégicas pueden generar cambios reales y sostenibles en las comunidades más vulnerables del país”, expresó Karen Ramos, Directora de País de World Vision Honduras.

Por su parte, Miguel Pon, Presidente Ejecutivo de ADECAFEH, destacó que: “La sostenibilidad del sector cafetalero también implica garantizar el bienestar de las familias productoras y proteger a la niñez. A través de esta alianza reafirmamos nuestro compromiso de continuar promoviendo acciones responsables que contribuyan a erradicar el trabajo infantil y fortalecer el desarrollo de nuestras comunidades”.

Asimismo, Gina Canales, Directora de Sostenibilidad de JDE Peet’s, señaló que: “En JDE Peet’s estamos convencidos de que el impacto positivo se construye trabajando de manera conjunta con aliados comprometidos. Continuar apoyando Cultivando Futuros refleja nuestro compromiso con la protección infantil, la educación y el desarrollo sostenible de las comunidades cafetaleras en Honduras”.

Desde 2017, el proyecto ha promovido acciones reales para reducir el trabajo infantil, entre ellas la creación de Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil, formación para padres y cuidadores, campañas de sensibilización, fortalecimiento de comités comunitarios y articulación con gobiernos locales y actores del sector café.

Gracias a este esfuerzo conjunto, entre 2017 y 2025 el proyecto logró reducir más de 540 mil horas de trabajo infantil y alcanzar a más de 400 mil niños y niñas mediante acciones de prevención y protección.

La tercera etapa del proyecto se desarrollará entre 2025 y 2030 y contará con una inversión de 3.625 millones de dólares, permitiendo ampliar la cobertura a ocho departamentos del país: Intibucá, Ocotepeque, Santa Bárbara, Copán, El Paraíso, Lempira, Comayagua y La Paz.

La nueva fase tiene como meta reducir en un 60% el trabajo infantil en las zonas de intervención, mediante acciones integrales enfocadas en protección, educación y bienestar de la niñez.

ADECAFEH, JDE Peet’s y World Vision Honduras coincidieron en que erradicar el trabajo infantil requiere del compromiso permanente de todos los sectores y de inversiones sostenidas que permitan generar oportunidades y entornos seguros para la niñez hondureña. IR