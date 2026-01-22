Adecafeh alerta sobre daños de lluvias a la producción de café

Tegucigalpa – El presidente de la Asociación de Exportadores de Café (Adecafeh), Basilio Fuschich, alertó este jueves sobre los daños del temporal de lluvias que afectan el país sobre la producción de café de la temporada 2025-2026.

El empresario dijo que ante el aceleramiento de la maduración del grano que causa el exceso de lluvias sobre el producto es un tema que se sale de las manos de los exportadores, lo que pone presión en el límite de entrega. “Si seguimos teniendo mal tiempo y no conseguimos mano de obra, se nos puede arruinar el café”, indicó.

Fuschich destacó que los buenos precios del aromático a nivel internacional han permitido que los caficultores hayan fertilizado, con lo que la producción de café ha mejorado.

En 2025, gracias a los buenos precios, Honduras alcanzó un hito histórico en su caficultura cuando el valor de las exportaciones de café generan más de dos mil millones de dólares.

Para este año, el precio internacional del café reporta una baja, no obstante se mantiene en 350 dólares por quintal, mientras que el año pasado se mantuvo entre 400 y 450 dólares por una buena temporada.

El café representa más del 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) de Honduras y cerca del 30 % del PIB agrícola, según datos oficiales. VC