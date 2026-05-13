Adán Fúnez, el ‘poderoso’ alcalde por fin ante la justicia

Tegucigalpa – 605 días (1 años, 7 meses, y 27 días) tuvieron que pasar para que Adán Fúnez Martínez fuera alcanzado por el brazo de la justicia hondureña como el presunto autor intelectual del asesinato de Juan López, crimen que silenció la voz del ambientalista, pero que enfureció a todo un pueblo que desde el día uno reclamó para que los operadores de justicia dieran con los que ordenaron la muerte del entonces regidor de la alcaldía tocoeña.

– En noviembre de 2009, cuando aspiraba a su primer periodo municipal, se arrodilló y pidió perdón por haber pertenecido a la resistencia zelayista y se unió al presidenciable liberal Elvin Santos.

– En reiteradas declaraciones públicas el exedil ha negado vínculos con Los Cachiros y reveló que no viaja a EEUU desde 2017.

– Adán Fúnez ha sido mencionado constantemente por el líder de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, en varios juicios contra señalados por delitos de narcotráfico.

Adán Fúnez, es el responsable del crimen contra el ambientalista Juan López, dijo en tono firme y sin dobleces el padre Carlos Orellana, durante una sentida homilía en la parroquia de San Isidro en Tocoa apenas horas después de su asesinato.

De igual forma la lluvia de señalamientos de defensores humanitarios, ambientalistas, pobladores, Conferencia Episcopal, Unión Europea, Naciones Unidas, Estados Unidos, entre tantos otros, que han reclamado por la vida del defensor de la tierra y regidor municipal de Tocoa, pero sus voces se estrellaban ante el muro de la impunidad.

Nacido el 1 de abril de 1950, es decir hace 76 años, es reconocido como el propietario, junto a su esposa, de la empresa de transportes Mirna que cubre varias rutas en el norte y Caribe de Honduras.

También varios sucesos lamentables marcaron su vida familiar. En marzo de 2016 la muerte de su hijo Joel Fúnez y en agosto de 2017 el deceso en Sabá de otro de sus vástagos, Allan Fúnez, mientras otro de ellos Celin Fúnez perecía en iguales circunstancias, los tres fallecieron en accidentes de tránsito. En tanto, en enero de 2021 murió otro de sus hijos -Fredy Fúnez- a causa de COVID-19. Asimismo, en octubre de 2016 su hijo –Denis Fúnez– recibió un atentado criminal que por poco cobra su vida.

Fúnez Martínez pasó de ser el caudillo indiscutible de Tocoa, Colón, a convertirse en el rostro de una de las crisis políticas y judiciales más profundas de Honduras en los últimos años.

El exalcalde Adán Fúnez esposado junto a otros dos detenidos.

Durante casi dos décadas, Fúnez consolidó un poder territorial casi absoluto bajo la bandera, primero del Partido Liberal y luego con el Partido Libertad y Refundación (Libre), manejando los hilos de una región marcada por conflictos agrarios, explotación minera y el narcotráfico.

Sin embargo, la imagen de Fúnez como intocable comenzó a desmoronarse tras el asesinato de su principal opositor político y defensor del territorio, el entonces regidor Juan Antonio López, el 14 de septiembre de 2024, tan solo 11 días después que se divulgara un narcovideo en el que apareció junto a figuras prominentes de Libre, entre ellos Carlos Zelaya –hermano de Mel Zelaya y cuñado de la presidenta Xiomara Castro–, en reunión con capos de la droga en la que acordaron la entrega de millonarias cantidades para la primera campaña de ese izquierdista instituto político en noviembre de 2013 que igualmente significó su primera contienda electoral.

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La imputación de Fúnez conocida este martes como el autor intelectual del crimen representa un hito en la lucha contra la impunidad en el Bajo Aguán. Según las investigaciones del Ministerio Público, ejecutadas bajo el operativo «Guardián de la Vida», existen indicios que vinculan al exalcalde con la planificación del ataque para acallar las constantes denuncias de López contra el proyecto minero Los Pinares y la corrupción municipal.

La captura, ocurrida en las últimas horas, reabre un círculo de sospechas que ya lo señalaba desde el mismo día en que López fue acribillado al salir de la iglesia San Antonio de Padua, ubicada en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa, Colón.

La Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), consideró que la captura de los presuntos autores intelectuales del crimen del ambientalista Juan López manda el mensaje que habrá consecuencias legales a los que ejercen la violencia contra defensores del territorio.

Fúnez compareció en audiencia de imputados y el juez que conoce la causa determinó dictar detención judicial para él y otros dos detenidos -Héctor Eduardo Méndez y Juan Ángel Ramos Gallegos-.

Luego de su captura y con la misma pasividad que le caracteriza, el exjefe municipal negó las imputaciones de la Fiscalía hondureña. “No tenemos nada que temer, somos inocentes”, expresó el exalcalde ante la avalancha de periodistas que lo aguardaban.

“Creo que las autoridades respetarán el Estado de derecho, estamos acusados, pero tenemos derecho a la defensa”, dijo en escuetas cuando era llevado ante un juez.

Adán Fúnez junto al coordinador de Libre, Mel Zelaya.

Al fragor de sus apariciones en grandes desplegados de la agenda mediática apareció el coordinador y amigo personal de Fúnez –el expresidente Mel Zelaya– para abogar por un trato justo en su proceso judicial.

“Exigimos que toda acusación, incluida la captura del exalcalde Adán Fúnez, se tramite con transparencia, pruebas reales, respeto al debido proceso y garantía plena de la presunción de inocencia, tal como manda la Constitución y el ordenamiento jurídico hondureño”, protegió Zelaya en su enunciado en su cuenta de ‘X’.

El exedil, no sólo ha sido el alcalde de la ciudad de Tocoa en Colón en los últimos cuatro periodos municipales (2010-2026), también es uno de los hombres fuertes de la familia Zelaya Castro desde el gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009) y aunque ha estado envuelto en escándalos de narcopolítica, continuó vigente.

Fúnez pidió perdón por haber pertenecido a la resistencia zelayista.

Un hecho que marcó la vida del alcalde fue cuando en noviembre de 2009, previo a las elecciones generales para elegir al sucesor de su líder, el derrocado expresidente Zelaya, se arrodilló pidiendo perdón por haber pertenecido a la resistencia zelayista y se unió al liberalismo. Fue su primer triunfo en las urnas para dirigir la comuna tocoeña, la que ostentó por cuatro periodos al hilo.

Otro de los que apareció este martes para hacerse eco de la noticia fue el exfiscal Johel Zelaya, quien alardeó que cuando abandonó el alto cargo en el Ministerio Público dejó las investigaciones preparadas para la presentación de un nuevo requerimiento fiscal en el caso del crimen contra Juan López.

“Nosotros dejamos las investigaciones, y en ningún momento íbamos a proteger a personas, lo manifesté anteriormente; se mandó el teléfono a una agencia de Estados Unidos para que tuviéramos acceso, extraer la información y profundizar en ellas”, defendió el fiscal destituido.

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Lastre el narcovideo

Pero este suceso no sólo es una tragedia de país, también representa un escándalo político que sacude de nuevo a los cimientos del Partido Libre. Adán Fúnez ya cargaba con el lastre de haber aparecido en el polémico video de 2013 junto a narcotraficantes de la estructura de «Los Cachiros», lo que generó un rechazo masivo por parte de la base social que Juan López representaba.

Mientras Juan López simbolizaba la resistencia ambiental y ética, Fúnez quedó retratado como el exponente de una vieja política que utiliza el poder institucional para proteger intereses corporativos y personales por encima de la vida de los buenos hombres.

El proceso judicial contra Adán Fúnez se erige como una prueba de fuego para el sistema de justicia hondureño. La caída –por fin– del exalcalde tocoeño pone en evidencia la peligrosa amalgama entre política local, extractivismo, violencia selectiva y narcoactividad que ha desangrado al país especialmente en esa zona caribeña. JS