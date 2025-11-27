Acusan a tres hombres por asesinato de cantante latina María de la Rosa

Tegucigalpa – Tres hombres son acusados del asesinato de la cantante latina María de la Rosa, hecho ocurrido el pasado sábado 22 de noviembre.

La fiscalía del condado de Los Ángeles, Estados Unidos, acusó a tres sujetos del asesinato de la cantante de origen puertorriqueño.

María de la Rosa, conocida artísticamente como DELAROSA, era una joven cantante e influencer originaria de Puerto Rico de 22 años de edad.

La artista perdió la vida después de recibir varios disparos mientras se encontraba en el interior de un vehículo estacionado, en Northridge, Los Ángeles.

El ataque ocurrió alrededor de la 1:25 horas de la madrugada (hora local) del sábado 22 de noviembre, cuando dos hombres se aproximaron al automóvil donde se hallaba De la Rosa junto a dos amigos, un hombre y una mujer.

La artista fue llevada a un hospital local, pero falleció en el mismo, según los reportes de prensa.

Posteriormente, Francisco Otilio Gaytán, de 27 años; Benny Licon Gómez, de 27, y Eduardo López, de 20 años, fueron detenidos como principales sospechosos del crimen.

De ser declarados culpables, los tres hombres, todos de Northridge, enfrentan sentencias a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. (RO)