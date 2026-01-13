Acusan a pastor evangélico por supuestas agresiones sexuales a una menor en la capital

Tegucigalpa – Autoridades hondureñas dictaron auto de formal procesamiento en contra del pastor y comerciante José Daniel Rodríguez López, a quien se le supone responsable de los delitos de otras agresiones sexuales agravadas continuadas y exhibicionismo en perjuicio de una niña de 10 años de edad.

Como parte de la resolución judicial, se le impuso la medida cautelar de arresto domiciliario con vigilancia policial, y se señaló audiencia preliminar para el día 29 de enero de 2026, a las 9:00 de la mañana.

Las investigaciones realizadas por agentes policiales detallan que el imputado tocaba las partes íntimas de la niña desde que ella tenía ocho años de edad, cuando le iba a ayudar a vender a su madre en un negocio del cual el imputado es el dueño.

El supuesto agresor en más de una ocasión obligó a la menor de edad a ver como él se masturbaba mientras la niña observaba; además, el sospechoso le advertía que no le contara nada a su madre. Sin embargo, después de la última vez que José Rodríguez le tocó las partes íntimas, en diciembre de 2025, la víctima le contó todo a su progenitora por lo que se interpuso la denuncia correspondiente.

La Fiscalía de Protección a la Niñez con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), decomisó la cámara de seguridad del negocio y un teléfono celular del sospechoso donde se observa al imputado cometiendo la agresión contra la niña.

El Ministerio Público mantiene abierta la investigación en este caso por si el sospechoso ha cometido estos delitos en perjuicio de otras niñas o mujeres, por lo que exhortó a que interpongan la denuncia ante las autoridades correspondientes. (RO)