Acusan a 23 miembros de organización criminal de Puerto Rico de asesinatos y narcotráfico

San Juan.– Un total de 23 miembros de la organización criminal conocida como ‘La Familia Nunca Muere’ (LFNM) fueron acusados de asesinatos, narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego en Puerto Rico, informó este lunes la Fiscalía federal.

Este anuncio se produjo después de que las autoridades federales llevaran a cabo hoy un operativo para detener a miembros de LFNM, integrada por otras pandillas como Las FARC (denominación local sin relación con el grupo guerrillero colombiano del mismo nombre) y Cantera Nueva Generación, que operaban en cinco pueblos de la isla, entre ellos San Juan.

«Esta organización criminal utilizó la violencia armada y el asesinato como meras herramientas para mantener el poder y el control», declaró en un comunicado el fiscal federal, W. Stephen Muldrow.

El fiscal explicó que estos cargos, bajo la Ley RICO (es una ley federal dictada para combatir y condenar las actividades de organizaciones delictivas del crimen organizado), son «una parte fundamental» de la estrategia unificada para erradicar la violencia de pandillas relacionada con el narcotráfico.

«Mediante los cargos RICO, los fiscales pueden acusar y llevar ante la justicia a toda la organización criminal como una sola entidad. Podemos llegar a todos los participantes, desde los líderes hasta los sicarios, y demostrar un patrón de delincuencia coordinada entre pandillas, en lugar de actos aislados», detalló.

Según documentos judiciales, desde 2019 hasta la actualidad, la pandilla distribuyó heroína, cocaína base (comúnmente conocida como crack), cocaína, marihuana, fentanilo, oxicodona (Percocet) y alprazolam (Xanax) en los proyectos de vivienda pública Villa Kennedy, Fray Bartolomé de Las Casas, El Mirador de las Casas y Las Margaritas, así como en otras zonas.

Además, miembros de la organización criminal cometieron actos de violencia para proteger a la banda de las fuerzas del orden y de organizaciones rivales de narcotráfico, y preservar sus operaciones.

El acusado Emmanuel Pacheco Marín, también conocido como ‘Bebo Las Farc’, era el líder principal y supervisaba a los miembros y asociados de LFNM bajo el mando de Las FARC.

De acuerdo con la Fiscalía, Edison Merced Olivera y Alberto Valdez eran los otros dos líderes de LFNM.

Estos tres líderes conspiraron con otros para importar cocaína de la República Dominicana a Puerto Rico y distribuir narcóticos dentro de Puerto Rico y los Estados Unidos continentales.

Además, en octubre de 2025, Pacheco Marín y Merced Olivera, tras enterarse del asesinato de un líder de Las FARC, Héctor Alcántara Domínguez, alias ‘Mariachi’, ordenaron a los miembros de la organización que encontraran a los responsables del asesinato y los ejecutaran en represalia.

Al menos 14 miembros de la organización planearon, secuestraron, torturaron, ejecutaron y se deshicieron de los cuerpos de cinco personas en San Juan y Carolina.

Estas 14 personas, acusadas de asesinato en beneficio del crimen organizado, se enfrentan de ser declaradas culpables a cadena perpetua y son elegibles para la pena de muerte.

Los acusados desempeñaban diferentes funciones en la organización: líder principal, líderes, propietarios de puntos de venta de drogas, sicarios, mensajeros, vendedores, vigilantes y coordinadores. Todos enfrentan cargos por narcotráfico, armas de fuego, municiones y confiscación de bienes. EFE/ir