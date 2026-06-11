Acuerdos con magisterio y médicos oxigenan al gobierno de Asfura

Tegucigalpa – En cinco días el gobierno hondureño logró importantes acuerdos con sectores sensibles como el educativo y sanitario del sistema público, lo que permite a la gestión de Nasry Asfura coger aire para comenzar a cumplir con su oferta de campaña en un país golpeado por las multicrisis sociales.

– De momento se conjuran los paros y las asambleas en las escuelas y los hospitales del país.

– El inconveniente de los taxistas VIP y las demandas de los transportistas, por ahora también han quedado en sala de espera.

Con 134 días de gobierno -4 meses y 12 días- la administración gubernamental alcanza por ahora cierta estabilidad que le permite continuar enfocando sus esfuerzos en resolver otros temas sensitivos como la creciente inseguridad, demandas por generación de empleos, emergencias climáticas, impulso de reformas energéticas y el subsidio a los derivados del petróleo.

Haber resuelto el conflicto sanitario permite empujar -de una vez por todas- la reducción de la mora quirúrgica, una de las principales expectativas ciudadanas con respecto a la actual administración.

Recién, se anunció por el propio mandatario Asfura la puesta en marcha de un call center para la atención de la mora quirúrgica y emergencias hospitalarias, con el objetivo de mejorar la comunicación entre los centros asistenciales y los pacientes, así como agilizar los procesos de atención en el sistema público de salud.

Este mecanismo permitirá dar seguimiento a las personas en lista de espera quirúrgica, ordenar la demanda hospitalaria y reducir los tiempos de respuesta, en un esfuerzo por modernizar la gestión sanitaria en el país.

Tras una jornada de diálogo celebrada en el Salón Froylán Turcios de Casa Presidencial, directivos del Colegio Médicos de Honduras (CMH) y representantes del Gobierno del presidente Nasry Asfura, encabezados por el secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, alcanzaron este miércoles una serie de acuerdos que, según las partes, apuntan a garantizar pagos pendientes y consolidar condiciones laborales para el personal médico del sistema sanitario del país.

En una comparecencia de prensa, el secretario de la Presidencia, Luis Castro, informó que en presencia y representación del Colegio Médico con doctores de todos los departamentos del país, se han logrado consensos para beneficio de la población hondureña a fin de que pueda gozar de la atención de su derecho a la salud.

“Como Gobierno queremos agradecer principalmente a todos los participantes en esta mesa de diálogo por todos los acuerdos alcanzados este día y nos queremos comprometer a poder mantener estos acuerdos y darles efectividad a partir de lo acordado”, apuntó Castro.

De su lado, el presidente del CMH, Samuel Santos, afirmó que la reunión permitió “resolver un problema que está afectando a la población hondureña, pero también a los médicos que elaboramos el sistema público de salud”.

Santos informó que, por instrucciones del presidente Nasry Asfura, se pagarán de inmediato las deudas salariales acumuladas desde el 27 de enero hasta la fecha, con desembolso previsto durante junio y fecha máxima el 30 del mes.

Entre los compromisos alcanzados figura la implementación de una base salarial uniforme correspondiente a 36 mil lempiras para médicos generales y 44 mil para especialistas, la que se aplicará en todas las dependencias del Estado que contratan personal médico, a partir de junio.

Los médicos en casa de gobierno.

Reintegro de personal médico

El presidente Asfura ordenó el reintegro de 48 médicos despedidos de la Secretaría de Salud (Sesal).

Asimismo, se acordó revisar los despidos efectuados en el Sistema de Emergencias 911, con la participación del secretario privado, Luis Castro, la mesa técnica y autoridades de la institución.

Por su parte, la secretaria de Derechos Humanos, Leda García Pagán, quien actuó como testigo de honor, valoró el diálogo como un “ejercicio de protección simultánea de derechos” y enfatizó que el derecho a la salud debe ser garantizado por el Estado, “no como una concesión”.

Las autoridades establecieron una mesa técnica para el seguimiento de los compromisos, así como plazos iniciales para la revisión de reubicaciones y centralizaciones a partir de julio.

El pasado viernes 05.06.2026. se produjeron arreglos entre la administración gubernamental con el gremio magisterial que reclamaba el cumplimiento de incrementos salariales.

El propio mandatario Asfura fue quien comandó el diálogo con los docentes del sistema público. “No necesitan asambleas informativas ni declaratorias de brazos caídos, aquí estamos para dialogar”, les dijo el mandatario.

Remarcó que los brazos caídos o asambleas informativas no le hacen bien a ningún alumno o las personas enfermas. Debemos creer en Honduras y en nuestra gente, no podemos perder eso, cada hondureño es importante para sacar a Honduras adelante, afirmó.

Entre los acuerdos alcanzados destacó el compromiso de pago del ajuste salarial con retroactividad desde mayo a hacerse efectivo en septiembre.

Entre tanto, se acordó que el décimo cuarto mes de salario se pagará a inicio de julio.

Mientras, los demás acuerdos que ya se habían alcanzado quedaban igual; un ajuste salarial de mil 500 lempiras al sueldo base del magisterio, un aumento de 300 lempiras a la calificación académica, 100 lempiras por cada quinquenio, 100 lempiras cargo directivo, 100 lempiras para docentes que trabajan en la línea fronteriza y un zonaje de mil 500 lempiras.

Además, se convino que a partir de la fecha se instalaba una mesa técnica para el análisis de una amplia gama de demandas del gremio magisterial. JS