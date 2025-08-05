Acuerdo entre consejeros del CNE es un “respiro” en medio de tanta zozobra: Padre Melo

Tegucigalpa – El sacerdote jesuita, Ismael Moreno, conocido popularmente como Padre Melo, señaló hoy que el acuerdo entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) es un “respiro” en medio de tanto zozobra.

“El acuerdo al que ha llegado el CNE de quitar todas las trancas y poner en marcha el proceso es una garantía para que podamos seguir invitando con mucho fervor que vamos a elecciones el 30 de noviembre”, expresó el religioso.

“Vamos a elecciones el 30 de noviembre y esa tiene que ser la mejor noticia que tenemos que cuidar en estos tres meses y medio que nos restan”, continuó.

Cabe señalar que tras una extensa reunión del pleno del CNE se acordó reformar el flujo del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Lo anterior significa que cualquier transmisión de resultados será corregida mediante decisión unánime en presencia de los observadores de los partidos políticos y de las misiones internacionales acreditadas.

El sacerdote celebró que existan acuerdos entre los consejeros después de varios meses en total desacuerdo.

“Lo que da pena es que todo el proceso esté controlado por las cúpulas de los tres partidos políticos”, lamentó.

Reflexionó que los deseos de las personas es vivir en paz, dónde se respete el voto y los derechos humanos.

Finalmente, aplaudió los acuerdos logrados en el CNE y exhortó a la población a ejercer su derecho al voto el 30 de noviembre. (RO)