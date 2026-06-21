Acuerdo EEUU-Irán: ¿paso en falso de Trump? 

Por Alberto García Marrder, análisis desde Madrid

Para Proceso Digital, La Tribuna y El País de Honduras

A pesar de todos los auto-elogios del Presidente Donald Trump sobre el acuerdo de un supuesto plan de paz con Irán, hay que analizarlo a fondo y concluir que es un mal acuerdo para Estados Unidos.

Trump, quien acaba de cumplir sus 80 años, está gordo de tanto McDonald que come y piensa en su legado, para olvidar los problemas internos que tiene, incluso un 60 por ciento de desaprobación.

Y un acuerdo de paz con Irán le vendría de maravillas, pero ¿qué clase de acuerdo? El texto de ese supuesto acuerdo se mantiene en secreto y existen dos motivos para investigar: El estrecho de Ormuz y las ambiciones iraníes de tener una bomba atómica, lo que Israel no aceptaría de ninguna manera.

Posiblemente habría un acuerdo para reabrir esa importante vía marítima (por donde pasa el 20 por ciento del petróleo del Golfo Pérsico). Pero Teherán podría cerrarlo otra vez en menos de 60 días.

Y Trump podría aceptar, en teoría, que sus instalaciones nucleares son solo para fines pacíficos, lo que nadie cree ya que Irán tiene hasta un 95 por ciento de uranio enriquecido.

Con tal de terminar la guerra con Irán (que él comenzó), Trump está dispuesto a firmar lo que sea. Y los ayatolas de Teherán no tienen prisa, pero el presidente norteamericano sí.

Las prisas de Trump son por el descontento popular por esta guerra y por el hecho que en noviembre se van a celebrar las elecciones “mid-term” del congreso y los republicanos corren el riesgo de perder el control de la Cámara de Representantes y el Senado, que a duras penas mantienen ahora.

Lo errático de Trump lo revela el diario “The Wall Street Journal”, que dice que en una reunión en La Oficina Oval sobre Irán, este amenazó con atacar Teherán “con una fabulosa arma que nunca se ha usado”. ¿Se refiere a una nuclear? (Esa ya la uso su país contra Japón, durante la segunda guerra mundial, en 1945.)

El importante Estrecho de Ormuz, buques intentado cruzarlo.

Según la prensa oficial de Irán, el acuerdo, permitirá a Irán cerrar otra vez el Estrecho de Ormuz y a exportar su petróleo.

El acuerdo ha sido ya firmado, solo digitalmente por Trump y su vicepresidente, J.D. Vance y se mantiene en secreto. Solo es una página y media, para poner fin a una guerra de cuatro meses.

¿En secreto para que no quede mal parado Trump? El tiempo lo dirá.

Mientras Trump está más interesado en redecorar la Casa Blanca, con más fotos suyas y la creación de un gigantesco salón de baile, por un valor de 600 millones de dólares.

Y como una muestra de nepotismo, está haciendo que los abogados del Ministerio de Justicia demanden a los abogados que fueron sus rivales en su primer mandato presidencial (2017-2021).

Todo aquel que se interpuso a sus dos mandatos (el segundo comenzó en enero de 2025) está marcado en una libreta que siempre lleva, como “enemigo”. Y una revancha sin duda.