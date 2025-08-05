Acuerdo del CNE sobre TREP es un punto intermedio para los partidos políticos: Yahvé Sabillón

Tegucigalpa – El diputado Yahvé Sabillón consideró el acuerdo del Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre la verificación de actas en las elecciones generales como un punto intermedio para los partidos políticos.

“Es un punto intermedio, lo que queremos que este proceso avance porque a medida se fuera trabando más era ganancia para el oficialismo”, dijo Sabillón.

Mencionó que en la divulgación y verificación de actas, el sistema se transmitirá en el TREP, a excepción de las actas que tengan inconsistencias.

En el caso de las actas con inconsistencias, explicó que estas no serán sumadas al sistema, pero al día siguiente, un representante de cada partido político y los observadores internacionales realizarán un escrutinio especial con aprobación del pleno de consejeros del CNE.

El congresista puntualizó que el Partido Libertad y Refundación (Libre) queda contento con el acuerdo porque tenía miedo que su representante en mesa se prestara al fraude.

Sabillón deseó que Libre ya no tenga excusas para entorpecer el proceso electoral general del 30 de noviembre. AG