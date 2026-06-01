Acuerdo con magisterio que incluyen compensaciones y nivelaciones salariales, según Finanzas

Tegucigalpa-El secretario de Finanzas, Emilio Hércules, informó que el Gobierno alcanzó varios acuerdos con representantes del magisterio tras una mesa de diálogo, los cuales contemplan compensaciones económicas de corto plazo y nivelaciones salariales programadas para este año y el 2027.

Hércules explicó que el Gobierno realizó un llamado abierto al diálogo con las bases del magisterio, en un espacio que calificó como “franco y sincero”, con el objetivo de exponer la situación fiscal del país y buscar consensos que beneficien tanto al sector educativo como a los estudiantes.

“Llegamos a varios acuerdos en materia económica y financiera, que contemplan compensaciones económicas de inmediato plazo, así como nivelaciones salariales para este año y también para el año 2027”, detalló el funcionario.

El titular de Finanzas indicó que las negociaciones se desarrollaron tras varias horas de discusión, en las que también se abordaron temas como la situación de los docentes jubilados y la revisión de asistencias técnicas, señalando que estos aspectos serán evaluados conforme a lo establecido por la ley.

Asimismo, afirmó que el Gobierno se comprometió a hacer efectivos los pagos acordados y que los docentes deberán socializar los resultados en sus asambleas. Añadió que existe un compromiso mutuo para la firma formal del documento de acuerdos en las próximas horas.

Hércules aseguró que las planillas docentes se encuentran al día y que los salarios son procesados regularmente, por lo que, según dijo, los acuerdos buscan garantizar estabilidad en el sistema educativo sin afectar el desarrollo de las clases.

“Los arreglos a los que hemos llegado son a partir del mes de junio en adelante; no hay razón para que los estudiantes tengan que pagar por esta situación”, concluyó el funcionario.LB