Acuerdo Bicentenario es su carta de presentación, dice Redondo que analiza aspirar a la Presidencia

Tegucigalpa – El titular del Poder Legislativo, Luis Redondo dijo este lunes que el Acuerdo Bicentenario -del que se ha cumplido un 63 %- es su carta de presentación, al tiempo que no descarta lanzar una candidatura a nivel presidencial.

– No especificó con cuál partido político continuará su carrera política.

Al ser consultado sobre su futuro una vez termine su mandato como presidente del Congreso Nacional, comentó que como funcionario, como representante del pueblo y como político, el Acuerdo Bicentenario representa su carta de presentación y que el cumplimiento de este hablará por él.

“Entonces, si no llego a cumplir con lo que yo propuse por escrito, no me sentiría con la autoridad moral para proponer ni siquiera especular o pensar que puedo llegar a ocupar un cargo de elección popular, no lo creo”, sentenció Redondo.

Al ser preguntado sobre si se ve aspirando a un nuevo cargo de elección popular o a la presidencia de la República, el presidente Redondo dijo que él se encuentra enfocado en una agenda de trabajar de manera complementaria con un Poder del Estado, pero reconoció que sí le han hecho ofrecimientos.

“Claro que te ofrecen, claro que te dicen, pero yo creo que la respuesta es: no es mi momento todavía. Le soy sincero, no lo he pensado, quizá cuando pasen algunos meses de este año, o quizá el otro y ver qué tanto avancé en lo que dije que iba a avanzar”, puntualizó.

63 % de cumplimiento de acuerdo

En una entrevista con el periodista Carlos Martínez, el presidente del Congreso destacó que, hasta la fecha, el Acuerdo Bicentenario firmado con la presidenta Xiomara Castro ya se ha cumplido en un 63 % en poco más de un año de gobierno.

“Estimó que se lleva cumplido en un 63 % más o menos de lo que dijimos que íbamos a hacer, cosas que antes se miraban imposibles. Por ejemplo: un decreto de energía, la Ley de Secretos, la reforma al Tribunal Superior de Cuentas, en fin, hay varias cosas que se han hecho”, destacó Redondo.

En la entrevista, el titular del legislativo contó que el Acuerdo Bicentenario es una visión que él mismo tuvo desde hace casi ya 10 años, y que ahora que es presiente del Congreso ha podido verla hecha realidad.

“Ese acuerdo tiene una agenda que yo empecé a escribir cuando llegué en el 2014 (…) empecé a apuntar los decretos que creí que eran malos a mi juicio, señalados por la sociedad civil, por la MACCIH, por fiscales, etc.”, explicó Redondo.

Después con los años -agregó- y con la experiencia supe clasificar cuáles decretos sí y cuáles no, entonces así se construye el Acuerdo Bicentenario, esa fue mi aportación. JS