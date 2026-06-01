Actuales cadenas perpetuas son de 30 años, recuerda CAH ante iniciativa contra asesinos de policías

Tegucigalpa – Las actuales cadenas perpetuas en Honduras son de 30 años de cárcel, recordó hoy el Colegio de Abogados de Honduras (CAH).

El pasado 25 de mayo se presentó en el Congreso Nacional una iniciativa para aplicar “cadena perpetua” o prisión de por vida a quien asesine policías, militares, miembros de los cuerpos de seguridad y operadores de justicia en Honduras.

“Es una reforma al Código Penal en la que se establece una pena drástica, fuerte y ejemplar contra aquellos delincuentes criminales que atenten contra la vida de los policías, militares, operadores de justicia, fiscales y jueces en el desempeño de sus labores”, expresó el presidente del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, diputado proyectista.

En ese contexto, el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Olvin Sarmientos, dijo que se debe considerar una posible reforma en el futuro a la Constitución de la República, ya que habla que la cadena perpetua no puede ser más de 30 años.

“30 años para ese tipo de criminales se vuelve muy poco; debemos dejar marcada bien la pauta de que aquel que atente contra las autoridades que nos dan la protección a través del estamento jurídico debe ser castigado severamente”, recalcó.

Además, enfatizó que esta acción “no es populista, porque se necesitaba una acción que debió promover hace mucho tiempo, porque el criminal en su estructura se va fortaleciendo; eso sucedió con las maras y pandillas.

“No podemos estar solo creando leyes sin tener la fortaleza en las instituciones a través de todos los funcionarios que se deben capacitar diariamente”, acotó.

La propuesta de reforma incluiría los artículos 540 A y 540 B del Código Penal y contemplaría la pena de privación de libertad de por vida para quienes den muerte a miembros de los cuerpos de seguridad o del sistema judicial. (RO)