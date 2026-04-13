Actual subsidio a energía lo recibe quien no lo debe recibir, acusa diputado Yuri Sabas que pide revisión de este beneficio

Tegucigalpa – El diputado por el Partido Liberal, Yuri Sabas, expresó que exigirá la revisión del beneficio de subsidio de energía ya que en la actualidad lo recibe quien no lo debería recibir.

“Lo están recibiendo gente en las casas de Las Lomas, cinco mil 600 millones de lempiras al año en subsidios de energía del dinero del pueblo hondureño, que lo está recibiendo un millonario en una casa donde no lo debe recibir”, señaló el parlamentario.

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, reveló recientemente que el gobierno asume seis mil millones de lempiras en subsidios y alivios temporales en materia energética y de combustibles.

“Son más de seis mil millones de lempiras que salen del impuesto de los hondureños para poder ayudar en materia energética y de combustibles”, dijo a periodistas.

Desglosó que en el tema de combustibles, el impacto semanal que cubre el gobierno es de más de 90 millones de lempiras, y 360 millones al mes.

A nivel residencial en el tema energético, el funcionario afirmó que se cubre en su totalidad a las personas que consumen menos de 150 megavatios de energía.

No obstante, el diputado Sabas acusó que se está beneficiando a “millonarios” y no a quien más lo necesita. (RO)