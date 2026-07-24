Actual déficit de vivienda en Honduras es de 1.7 millones

Tegucigalpa – El gerente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Silvio Larios, informó que el déficit de vivienda en Honduras asciende a 1 millón 700 mil unidades.

De la anterior cifra se requieren construir 900 mil viviendas nuevas y mejorar 800 mil que ya están construidas o que se iniciaron a construir, señaló.

Cabe señalar que la Cooperación Andina de Fomento (CAF), aprobó el miércoles un financiamiento y apoyo técnico por 400 millones de dólares para apoyar el Programa Integral de Vivienda Social de Honduras.

El programa de vivienda social es una iniciativa que busca fortalecer el ecosistema habitacional del país e impulsar el acceso a financiamiento, la oferta de vivienda asequible, accesible, inclusiva y resiliente, y el fortalecimiento de las instituciones del sector.

Lo anterior cantidad permitiría construir unas 15 mil viviendas nuevas, dijo el gerente de la Chico.

Lo anterior es positivo ya que podría generar arriba de 110 mil empleos directos e indirectos.

Actualmente, Honduras cuenta con aproximadamente 2.6 millones de hogares, pero el actual déficit de vivienda se incrementa anualmente en cerca de 45 mil unidades. (RO)