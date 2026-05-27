“Actos criminales constituyen un claro boicot contra el Gobierno”, alerta el Codeh

Tegucigalpa – El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), alertó hoy que los actos criminales que se suscitan en diversos sectores del país constituyen un claro boicot contra el Gobierno de Honduras que preside Nasry Asfura.

“Condenamos la Violencia desatada en el país, venga de donde venga, estos actos criminales constituyen un claro boicot contra el Gobierno», señaló Hugo Maldonado, presidente del Codeh.

En ese orden, lamentó que en el intento de enviar ese mensaje se está sacrificando y matando al pueblo.

“No más muertes violentas de menores, mujeres y sectores vulnerables. Basta Ya”, señaló el defensor de derechos humanos.

Honduras experimenta en la actualidad una creciente violencia que se manifiesta en diversas formas como feminicidios o masacres.

Los homicidios múltiples suman siete solo en el presente mes con 43 personas asesinadas de forma violenta.

Entre tanto los feminicidios ya superan el umbral de los 100 hasta la primera quincena de mayo.

Lo anterior, según el Codeh es “un claro boicot” contra el gobierno hondureño.

Lista de Masacres 2026

N° | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos

1.- Olanchito, Yoro / 10 de enero -3 muertos-

2.- La Masica, Atlántida / 17 de febrero -5 muertos-

3.- San Andrés, Lempira / 9 de marzo –3 muertos–

4.- El Progreso, Yoro / 12 de marzo –4 muertos–

5.- Sulaco, Yoro / 13 de marzo –5 muertos–

6.- Danlí, El Paraíso / 05 de abril –3 muertos–

7.- Villeda Morales, Gracias a Dios /23 de abril –3 muertos–

8.- Cayo Rojo, Catacamas, Olancho / 24 de abril –5 muertos–

9.- SPS, Cortés / 01 de mayo –3 muertos–

10.- Nacaome, Valle / 4 de mayo –3 muertos-

11.- Tegucigalpa, FM / 12 de mayo –3 muertos–

12.- Trujillo, Colón/ 21 de mayo –20 muertos–

13.- Corinto, Cortés/ 21 de mayo –7 muertos–

14.- La Lima, Cortés/ 26 de mayo –4 muertos–

15.- El Progreso, Yoro/ 26 de mayo –3 muertos–