Actores del MP cuestionan nombramiento del director de Lucha contra el Narcotráfico

Tegucigalpa – Actores del Ministerio Público cuestionan el nombramiento de Jaime Quintanilla como titular de la Dirección Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), por parte del Fiscal General, Johel Zelaya.

Quintanilla, con 25 años de carrera como detective en la Fiscalía hondureña, juró el martes como titular de la DLCN, dirección de la que era el segundo a cargo.

Una fuente fiscal a la que tuvo acceso Proceso Digital, reaccionó: “Acá estamos llenos de plantaciones de hoja de coca y de marihuana, libre la venta de precursores químicos para hacer drogas sin control alguno”.

Recalcó que “imagínese que por cada caso se ascienda a alguien, no sería una buena política criminal”.

La fuente –que prefirió el anonimato‎– reprochó que “más es una estrategia de defensa para ir diluyendo lo del juicio político, para lo cual ya alineó a la Asociación de Fiscales también, que dicho sea de paso, no es representativa, es una minoría ahí de los asociados.

De acuerdo a la normativa vigente del MP, el director de la DLCN será nombrado por el Fiscal General, de una nómina de candidatos propuestos en número de tres por el Consejo Nacional contra el Narcotráfico. JS