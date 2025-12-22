ACTJ reclama credibilidad, legitimidad y transparencia en resultados electorales

Tegucigalpa – La organización Articulación Ciudadana, Transparencia y Justicia (ACTJ), reclamó este lunes credibilidad, legitimidad y transparencia en los resultados electorales a 8 días de que venza el plazo para que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realice la declaratoria.

A través de un mensaje en la red social X, la organización de sociedad civil expresó a los tres consejeros del CNE, a los partidos políticos, al gobierno saliente, a las Fuerzas Armadas y a la población que el Estado de Honduras no debe escatimar recursos para que se respete la voluntad popular depositada en las urnas el 30 de noviembre.

“El pueblo fue claro y emitió una sentencia que debe acatarse”, exhortó la ACTJ en su mensaje al agregar “queremos credibilidad, legitimidad y transparencia en los resultados electorales”.

A los 3 consejeros del CNE, a los partidos políticos, al gobierno saliente, a las FFAA, y a la población hondureña expresamos lo siguiente:



El Estado de #Honduras no debe escatimar recursos para que se respete la voluntad popular depositada en las urnas el 30 de noviembre.



— Articulación Ciudadana Transparencia y Justicia (@actjhonduras) December 22, 2025

Para la organización, tanto los partidos políticos como sus representantes en el CNE son responsables de la crisis electoral que envuelve al país.

Articulación Ciudadana indicó además que condena que haya negociaciones bajo la mesa, sobre todo aquellas que buscan garantizar impunidad a actores corruptos.

Asimismo lanzó una advertencia: “todavía están a tiempo de evitar mayores daños a nuestra democracia e institucionalidad, todavía están a tiempo de salir con la frente el alto y brindar los resultados reales al pueblo hondureño”. VC