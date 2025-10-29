Activo continúa arrasador incendio en recicladora textil de Choloma

San Pedro Sula- Activo continúa el voraz incendio que arrasó con una recicladora textil en Choloma, Cortés, norte de Honduras.

Según se informó cientos de personas se quedaron sin su trabajo en las bodegas de reciclaje textil.

El Cuerpo de Bomberos sofoca desde anoche un incendio registrado en al menos cuatro bodegas textiles en Choloma.

Se indicó que la mercadería que había en el interior de las mismas se redujo a cenizas.

El incendio consumió toda la infraestructura.

Un equipo técnico investigará que originó el siniestro. IR