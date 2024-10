Activistas y migrantes marchan por el Orgullo en la frontera sur de México

Tapachula (México) – Activistas de la diversidad sexual y colectivos migrantes de personas LGTBI marcharon por el Orgullo este domingo en la frontera sur de México, donde pidieron terminar con la discriminación, que también obliga a las personas a dejar sus países de origen.

Esta es la quinta edición del también llamado ‘Pride’ en la fronteriza ciudad Tapachula, en el sureño estado mexicano de Chiapas, y concluyó con una concentración en el parque local ‘Miguel Hidalgo’, emblemático por ser un lugar de paso y residencia temporal para miles de migrantes en su intento de cruzar por el país y donde muchas veces se quedan varados.

La defensora de los derechos humanos en Tapachula, Cecilia Izaguirre, detalló que participaron plataformas de migrantes LGTBI, que incluso vienen del otro lado de la frontera con Guatemala y de toda la región sur del país.

Dijo que algunos huyen hacia la frontera sur de México desde sus países de origen por ser parte de estos grupos vulnerables.

“Viene gente de Huixtla, Mazatán, Mapastepec, San Cristóbal, Chiapas de Corzo, Tuxtla Gutiérrez, vinieron personas extranjeras, aquí no se le discrimina a nadie”, apuntó.

Entre los migrantes que marcharon, se encuentran personas en movilidad, solicitantes de asilo y personas refugiadas que están dentro de colectivos, asociaciones, grupos de migrantes y derechos humanos, quienes entregaron un pliego de peticiones a las autoridades locales electas.

Las demandas de esta comunidad fueron recibidas por el regidor electo, Gustavo López, quien expresó que contarán con el respaldo del Gobierno municipal a partir del próximo 1 de octubre para satisfacer sus exigencias.

Aparte, la tercera regidora de Tapachula, Lorena López Solís, quien acompañó todo el recorrido de la marcha, manifestó que están conscientes de que deben incluirlos en la sociedad y defender sus derechos.

“Tenemos que tratarlos de manera igual y siempre hemos sido un Gobierno de puertas abiertas y estamos en toda la disponibilidad de darles su lugar, sobre todo, la sociedad tiene que ir cambiando”, consideró.

En tanto, el migrante haitiano, Car, quien participó por primera vez en la marcha del Orgullo en la frontera mexicana con Guatemala.

Señaló que esta fue una oportunidad para él de poder alzar la voz por los derechos de la diversidad, pues contrastó que en su país no se aceptan este tipo de manifestaciones.

“En mi país hay mucho rechazó, en México bien, gracias a ellos, porque con ellos me siento bien, vivo las cosas que no puedo vivir en país”, dijo.

En el caso de la migrante originaria de Cuba, Mayra Hernández, detalló que marchó porque respalda los derechos de la comunidad LGTBI y es empática al tener personas de la diversidad entre su familia y círculos cercanos.

“Hay muchas personas que los tratan mal, que no los ven bien, que los maltratan, que los humillan, llegan a un lugar donde no le quieren dar entrada porque no se siente o no son iguales que las personas”, lamentó.

La migrante de Honduras, María Aguilera, también sostuvo que marchó para apoyar a las personas de la comunidad LGTBI, por lo que en esta movilización pidió respeto y que se les valore, aunque refirió que no todos están de acuerdo con estas marchas.

Steven Torres, voluntario del albergue ‘Hospitalidad y Solidaridad’, informó que participaron a través de la comunidad del albergue.

“Lo que piden es que se les respeten sus derechos, no solo como comunidad LGTBI, sino también como personas refugiadas y que esa no sea una razón para huir de sus países, en el albergue ‘Hospitalidad y Solidaridad’ lo que buscamos es brindar un espacio seguro”, concluyó. EFE