Activistas y migrantes denuncian que EEUU deporta a cubanos en vuelos al sur de México

Tapachula (México).– Tapachula, la principal ciudad de la frontera sur de México, comenzó a recibir migrantes cubanos deportados en vuelos directos procedentes de EE.UU., que se suman a los cientos de personas de otras nacionalidades varadas en esa localidad por el endurecimiento de las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, en un contexto además de creciente presión de Washington sobre Cuba.

Así lo indicó a EFE este miércoles Eduardo Antonio Castillejos Argüello, subsecretario de Movilidad Humana de la Secretaría de la Frontera Sur, quien informó que el año pasado se cerró con 12.000 personas deportadas de EE.UU. y actualmente se registran de dos o tres vuelos a la semana a Chiapas, estado del sur de México fronterizo con Guatemala.

“Tenemos una población grande de nacionalidad cubana aquí en Tapachula, distribuida en toda la frontera sur, y que tiene necesidad de acceder a servicios, pero sobre todo a empleo. Hay muchas personas que están en el comercio informal, por eso, desde la subsecretaría de movilidad humana estamos implementando algunas acciones”, afirmó.

Es el caso de Raúl Morales, de 66 años y uno de los cubanos recientemente deportados, quien le contó a EFE que tras vivir 46 años en ese país fue detenido y esposado a la fuerza para ser posteriormente enviado al sur de México dejando a su familia en Estados Unidos.

“Simplemente (me dijeron que) yo estaba deportado y que me iban a meter para acá. Me denegué y no le di ni un papel, me esposaron a la fuerza, yo estaba en la calle, yo estoy retirado en Estados Unidos. Me están robando mi retiro. También es un cambio fuerte porque se están rompiendo toda la constitución de Estados Unidos. Soy refugiado político, llegue con 20 años a ese país”, aseguró.

En un vuelo directo desde Estados Unidos al Aeropuerto Internacional de Tapachula, las autoridades norteamericanas deportaron también al migrante cubano Jonas García, quien fue detenido por las autoridades debido a que cometió el delito de manejar sin licencia de conducir.

“Nos sentimos muy mal porque no podemos cambiar dinero, la familia nos manda dinero, pero no podemos cobrar porque no tenemos pasaporte. Pero fuimos a Comar (Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado) y nos dice que 90 días y si no llega tenemos que ir de nuevo”, explicó sobre la compleja burocracia que encaran.

Por su parte, Luis Rey García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana (CDH) de la ciudad, denunció que «en la oscuridad y de manera totalmente opaca traigan en camión, en avión o por carretera a los migrantes».

«Ninguna institución o dependencia que tiene que ver con el tema migratorio se hace responsable, de nada sirve que haya organizaciones internacionales que tengan que ver con la movilidad humana si nadie se hace cargo”, aseveró al señalar que calcula que unos 60.000 migrantes están varados en la zona, especialmente haitianos y cubanos.

México ha pasado de ser un país de tránsito en el flujo migratorio hacia Estados Unidos a convertirse en destino ante el endurecimiento de las restricciones decretadas por el presidente, Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. EFE