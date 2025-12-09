Activistas políticos y militares, principales agresores durante la jornada electoral, señala Observatorio Político de Mujeres

Tegucigalpa – Activistas políticos y elementos militares fueron identificados como los principales agresores de mujeres durante la reciente jornada electoral, según el informe presentado por Sandra Ruíz, representante del Observatorio Político de Mujeres, una iniciativa impulsada por organizaciones de sociedad civil.

Ruíz detalló que, hasta el 8 de diciembre, el observatorio documentó 57 casos de violencia política contra mujeres en distintas regiones del país. Los departamentos con mayor número de denuncias fueron Francisco Morazán —especialmente en el Distrito Central— y Cortés, donde se reportaron agresiones antes, durante y después de la votación.

Según el informe, los tipos de violencia más frecuentes fueron la violencia verbal, violencia física y el acoso directo por parte de activistas de partidos políticos y elementos militares, muchos de estos ocurridos el mismo día de las elecciones. “Incluso hay denuncias de ataques físicos, gritos y amenazas”, subrayó Ruíz, quien lamentó que las mujeres continúen siendo blanco de hostigamiento en espacios de participación política.

Además de las agresiones presenciales, el observatorio registró un fuerte componente de violencia digital. El análisis de redes sociales realizado en el marco de la campaña electoral identificó 102,565 mensajes de contenido sexista, así como múltiples casos de difamación y calumnia dirigidos contra candidatas, activistas y funcionarias.

Ruíz llamó a las autoridades electorales, al Ministerio Público y a las organizaciones políticas a tomar medidas inmediatas para proteger la participación de las mujeres y sancionar a los responsables. Señaló que la violencia política de género no solo afecta a las víctimas directas, sino que también debilita la democracia y desalienta la participación femenina en cargos públicos.

El Observatorio Político de Mujeres anunció que continuará documentando incidentes y presentará recomendaciones puntuales para prevenir y atender la violencia de género en futuros procesos electorales.LB