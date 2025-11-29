Activista social reclama al fiscal Zelaya abandono a UFERCO e inacción en casos de corrupción del actual gobierno

Tegucigalpa – La activista social, Gabriela Blen, reclamó al Fiscal General, Johel Zelaya, por su abandono a la Unidad Fiscal Especial contra Redes de Corrupción (Uferco) y la falta de requerimientos en sonados casos de corrupción pública, así como otros que implican al actual gobierno de Libertad y Refundación (Libre).

Blen le preguntó al Fiscal Zelaya: “¿Y qué pasó hasta ahora? No emitió ni una sola orden de captura en contra de los que saquearon el IHSS, los hospitales móviles, y todos los casos que dejo la MACCIH”.

Remató que la actual cabeza de la Fiscalía hondureña tampoco apoyó a la UFERCO, asimismo no investigó los casos de corrupción del actual gobierno… “en fin, la hipocresía”, recriminó.

Así se manifestó Blen luego que el fiscal Zelaya anunciara acciones contra el expresidente Juan Orlando Hernández tras conocer que será indultado por el mandatario de EEUU, Donald Trump.

Hernández había sido condenado a 45 años de cárcel por delitos de narcotráfico en una Corte del Distrito Sur de New York a mediados de 2024. JS