Activista hondureño solicita al Parlamento Europeo congelar cuentas de políticos

Tegucigalpa – El activista hondureño Erlin Mejía Andino informó que ha presentado una petición ante el Parlamento Europeo para solicitar el congelamiento de cuentas a políticos hondureños presuntamente vinculados a corrupción, narcotráfico y violaciones a derechos humanos.

El activista explicó que la medida va dirigida hacia Personas Políticamente Expuestas (PEP), entre ellas expresidentes, diputados, exdiputados, ministros y empresarios.

Mejía puntualizó que, de ser aprobada, la propuesta contempla restricciones como el ingreso a territorio europeo y el congelamiento de activos financieros.

“La propuesta es que ese dinero sea incautado y devuelto bajo supervisión internacional al pueblo en programas sociales como salud y educación”, agregó.

Finalmente, señaló que el proceso podría avanzar en los próximos día al Consejo de la Unión Europea (UE) si los parlamentarios encuentran suficientes argumentos legales. AD