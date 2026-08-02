Actividades en la playa

Foto del díaActividades en la playaPor: EFE2 de agosto de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión DAKAR (Senegal), 02/08/2026.- People spend time on a beach in Almadies district, Dakar, Senegal, 02 August 2026. The beach represents the western-most point of Africa. EFE/EPA/JEROME FAVREVarias personas disfrutan de una playa en el distrito de Almadies, Dakar, Senegal, el 2 de agosto de 2026. Esta playa representa el punto más occidental de África. EFE/EPA/JEROME FAVRE Noticias recientes NacionalesEste miércoles inicia juicio oral al exalcalde Alexander Ardón NacionalesProductores del agro podrán refinanciar deudas y acceder a seguros subsidiados con nueva Ley de Alivio Financiero MigrantesOrganizaciones de infancia piden a España proteger a niños que están en la calle en Ceuta EconomíaReportan cierre de 6,000 microempresas por crisis económica y altos costos de operación ActualidadEjército de EEUU lanza alianza con 18 países de América para combatir el crimen organizado