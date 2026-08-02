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Actividades en la playa

Por: EFE
DAKAR (Senegal), 02/08/2026.- People spend time on a beach in Almadies district, Dakar, Senegal, 02 August 2026. The beach represents the western-most point of Africa. EFE/EPA/JEROME FAVRE

Varias personas disfrutan de una playa en el distrito de Almadies, Dakar, Senegal, el 2 de agosto de 2026. Esta playa representa el punto más occidental de África. EFE/EPA/JEROME FAVRE

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