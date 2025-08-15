Actividades de candidatos previos a la propaganda no alteran la convivencia ciudadana, señala comisionado de UFTF

Tegucigalpa – El comisionado de la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalizadora (UFTT), Emilio Hércules, justificó este viernes que las actividades que realizan los candidatos y partidos políticos previo al comienzo de la propaganda no alteran la convivencia ciudadana.

“Los candidatos y partidos políticos pueden hacer actividades contempladas en lo que establece la Ley Electoral en espacios que no alteren la convivencia ciudadana”, dijo el comisionado.

Argumentó que la publicidad y propaganda habla cuales son las posibles formas de llevarse a cabo como spots en radio y televisión, publicidad como stickers, banner y afiches en las calles.

Señaló que desde el 1 de julio, los partidos políticos tienen habilitada la apertura de cuentas bancarias y acreditar quienes son sus responsables financieros para registrar las actividades que realizan.

Hércules indicó que la UFTF tiene facultad el monitoreo fuera del período de la campaña política.

Recordó que el 1 de septiembre comienza la propaganda electoral para los candidatos que participarán en los comicios del 30 de noviembre.

Añadió que los candidatos están autorizados para abrir sus cuentas bancarias diferenciadas y dar trazabilidad a los recursos de campaña. AG