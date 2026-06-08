Activan alerta por detección de gripe aviar en aves silvestres de Honduras

Tegucigalpa – Las autoridades sanitarias encendieron las alertas tras confirmar la presencia del virus de influenza aviar tipo A subtipo H5 en aves silvestres encontradas en la comunidad de El Higuito, Talgua, departamento de Lempira, en la zona limítrofe con Copán.

– El ingeniero Molina llamó a la población a mantener la calma y aseguró que no existe riesgo para el consumo de productos avícolas.

El Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA), confirmó el hallazgo mediante pruebas de biología molecular realizadas en laboratorios oficiales, luego de detectar la muerte de zopilotes negros y otras aves silvestres en el sector.

Ante la situación, equipos técnicos activaron los protocolos de emergencia para la recolección y eliminación segura de los animales afectados, además de desplegar operativos de vigilancia epidemiológica en las zonas cercanas para evitar la propagación del virus.

El titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina, confirmó que se trata de un evento de influenza aviar de alta capacidad de infección detectado en la zona noroccidental del país.

No obstante, aclaró que hasta el momento únicamente se han encontrado aves silvestres afectadas y que no existen casos en aves de corral ni en granjas avícolas.

“No existe ningún riesgo por consumir productos derivados de las aves”, afirmó, a la vez insistió que las inspecciones realizadas descartan la presencia de la enfermedad en la avicultura doméstica y comercial de la zona.

SENASA exhortó a los productores a reforzar las medidas de bioseguridad, mantener las aves bajo confinamiento y reportar de inmediato cualquier mortalidad inusual o sospecha de enfermedad a través de los canales oficiales habilitados por la institución. AD