Activado el Sinager para atender emergencia por lluvias

Tegucigalpa – El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) fue activado este día para dar respuesta nacional ante emergencia declarada por la presidenta Xiomara Castro, informó esta tarde de sábado la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).

De acuerdo al comunicado, el Sinager deberá ejecutar sus funciones conforme a lo establecido en la ley, tales como priorizar la atención inmediata y efectiva a la población afectada.

“Las instituciones involucradas en la respuesta deberán: movilizar de forma urgente los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios en coordinación y estrechamente con Copeco todas las operaciones de campo. Identificar zonas de mayor afectación y establecer prioridades de intervención según niveles de riesgo, así como, agilizar los procesos administrativos que faciliten una respuesta eficiente”, cita el comunicado.

Las instituciones trabajarán de manera coordinada con Copeco, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COFN), que mantendrá una coordinación constante con las oficinas regionales de la institución.

Además detalla que simultáneamente, se ejecutan acciones en los cuatro departamentos en alerta roja, cuatro departamentos en alerta amarilla y los seis departamentos en Alerta Verde, a fin de prevenir mayores daños, salvaguardar vidas y proteger los bienes de la ciudadanía.

Con la declaratoria de emergencia, queda habilitado el respaldo legal y operativo necesario para canalizar recursos de emergencia de manera inmediata, solicitar apoyo internacional cuando sea requerido, reforzar la capacidad de respuesta institucional. VC