Actas con inconsistencias de CNA y CNE deben ser sometidas a escrute especial

Tegucigalpa – Al igual que el Consejo Nacional Electoral (CNE), el sistema implementado en el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha identificado actas electorales que presentan inconsistencias, las que deben ser sometidas a recuento especial, indicó el investigador de la organización Christian Nolasco.

El investigador señaló que si en dichas actas se encuentran indicios de alteración o que de alguna forma los datos no coinciden con la realidad, se debe elaborar una nueva acta que sustituya la que originalmente levantó la Junta Receptora de Votos (JRV) y los votos puedan contabilizarse tanto en el sistema del CNA, como en el del CNE.

Detalló que mediante el Sistema de Fortalecimiento Democrático con Participación Ciudadana, el CNA ha procesado alrededor del 92 % de las JRV y que el porcentaje restante queda a la espera de diferentes situaciones, iniciando con el escrutinio especial, además de la integración de las elecciones en el municipio San Antonio de Flores.

Nolasco explicó que el número de actas son menores a las registradas en el CNE debido a que las reglas de validación son diferentes, pues algunas inconsistencias son salvables y pasan a un proceso de verificación. VC