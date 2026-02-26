Acribillan dentro de su negocio a un asiático en SPS

San Pedro Sula – Un hombre origen asiático fue acribillado este viernes en el interior de un negocio en el barrio Las Flores en la ciudad de San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

– En el local hay cámaras de seguridad, que son revisadas por las autoridades para conocer detalles de lo ocurrido esta mañana.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, que era el propietario del negocio “Repuestos Xing Hua”.

Se conoció que cuatro hombres armados se bajaron de un vehículo pickup, ingresaron a un negocio de venta de repuestos para motocicletas y dispararon contra el ahora occiso que únicamente fue identificado como Lee.

Se confirmó que la víctima era el propietario del negocio y que se había establecido en San Pedro Sula hace varios años.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG