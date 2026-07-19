Acribillan a un hombre frente a una iglesia en la colonia Villa Nueva

Tegucigalpa – Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este sábado mientras caminaba en las cercanías de una iglesia de la colonia Villa Nueva, en la capital hondureña.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima fue atacada por desconocidos, quienes le dispararon en repetidas ocasiones y posteriormente huyeron del lugar con rumbo desconocido.

El hombre falleció a causa de la gravedad de las heridas.

Hasta el momento, la identidad del ahora occiso no ha sido establecida por las autoridades, quienes continúan con las diligencias para lograr su identificación y notificar a sus familiares.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena del crimen para resguardar los indicios, mientras personal de Medicina Forense se desplazó al lugar para realizar el levantamiento cadavérico conforme al procedimiento legal. IR