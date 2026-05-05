Acribillan a madre e hijo dentro de un vehículo en las cercanías del JTR en SPS

San Pedro Sula – Una madre y su hijo fueron acribillados a balazos en el interior de un vehículo en la colonia San Carlos de Sula de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

– Más temprano en esa misma zona fue asesinado un ayudante de carro repartidor de productos lácteos.

Uno de los occisos fue identificado como Fabio Ismael Sarmiento Padilla (33) y su madre Isadora Padilla Cardona (72). Asimismo, se informó que otras dos mujeres resultaron heridas.

Se conoció que Fabio Ismael era un pequeño emprendedor productor de calzado.

Se conoció que un sujeto armado se bajó de un vehículo color negro, disparó contra la pareja en las cercanías del Instituto José Trinidad Reyes (JTR), y se subió a otro carro que despojó de su propietario para huir de la escena del crimen.

Una patrulla del Sistema Nacional de Emergencias 911 llegó a la escena del crimen para auxiliar a los pasajeros de un vehículo, pero una pareja perdieron la vida, y atendió a la mujer que resultó herida.

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Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG