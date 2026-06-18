Acribillan a joven de 28 años en sector de Gracias, Lempira

Gracias – Un hombre de 28 años, fue asesinado a balazos la noche del miércoles en el sector de Villa Verde, en el municipio de Gracias, Lempira.

De acuerdo con información preliminar, la víctima recibió varios impactos de bala y fue trasladada de emergencia al Hospital Juan Manuel Gálvez. Sin embargo, llegó al centro asistencial sin signos vitales.

Las autoridades realizaron el levantamiento cadavérico en el hospital, donde fue identificado preliminarmente como Diego Elí Aguirre Lara, originario de Tela y residente en el barrio Mejicapa de Gracias.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen y no se reportan capturas relacionadas con el caso.

Según el reporte preliminar, al momento del levantamiento no se encontraban familiares de la víctima en el centro asistencial, mientras las autoridades empiezan las investigaciones para determinar las causas del homicidio.

Honduras promedia seis muertes violentas diarias, con una cifra que va a más de mil homicidios reportados oficialmente en los primeros seis meses de este año. AD