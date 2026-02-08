Acribillan a hombre frente a un bar en la capital

Tegucigalpa – Un hombre fue acribillado a balazos en las últimas horas frente a un bar en la colonia Castaños Sur en el municipio del Distrito Central, capital hondureña.

La víctima fue identificada como Brian Ramírez (28).

Se informó que la víctima iba a ingresar a un reconocido bar en la colonia Castaños Sur, a inmediaciones del bulevar Morazán, cuando fue interceptado por sujetos armados, con pasamontañas cubriendo sus rostros y usando indumentaria policial.

Los sujetos armados aparentaron en montar un operativo, registraron y le hicieron muchas preguntas a la víctima, hasta que le dispararon en más de 20 ocasiones.

Posterior al crimen, los sujetos armados le robaron el teléfono celular al fallecido y se largaron de la escena, incluso respondieron una llamada de un amigo de la víctima para decirle que “allá te lo dejamos tirado”.

Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) contabilizaron al menos 27 casquillos de bala en la escena del crimen. AG