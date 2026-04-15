Acribillan a dos personas en Lomas del Manacal, Cortés

Tegucigalpa – Dos personas fueron acribilladas la tarde de este martes en Lomas del Manacal, Potrerillos, Cortés.

Una de las personas fue identificada como Marcos Clavasquín, según información preliminar.

En la escena se observan los dos cuerpos y una silla de ruedas, se informó.

De acuerdo a reportes de prensa las dos personas fueron ejecutadas en el lugar por desconocidos.

La directora del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, alertó recientemente sobre un incremento en los homicidios en Honduras durante 2026, tras revelarse que las cifras oficiales superan las registradas en el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con datos de la Policía Nacional de Honduras, en 2025 se contabilizaban 591 homicidios, mientras que para la misma fecha en 2026 la cifra asciende a 612, lo que representa un aumento de 21 casos.

Este comportamiento eleva el promedio diario de muertes violentas de 6 en 2025 a aproximadamente 6.24 en 2026. (RO)