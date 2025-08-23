Acribillan a dos jóvenes en un campo de fútbol en Tocoa

Tocoa – Dos jóvenes fueron acribillados a balazos en las últimas horas en un campo de fútbol en la comunidad de Salamá en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

Las víctimas fueron identificadas como Maicol Trochez y Eduardo Ábrego.

Se informó que los ahora occisos se encontraban departiendo en un campo de fútbol en la comunidad de Salamá cuando fueron atacados a balazos por sujetos armados.

Los dos jóvenes fueron trasladados a un centro asistencial, sin embargo, perdieron la vida por la gravedad de las heridas.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG