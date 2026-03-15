Acribillan a dos hombres en la madrugada en una colonia capitalina

Tegucigalpa – Dos hombres fueron acribillados en las últimas horas en la colonia Nueva Suyapa en el municipio del Distrito Central, capital hondureña.

El crimen sucedió alrededor de las 3:00 de la madrugada, vecinos de la zona escucharon disparos y cuando salieron encontraron a dos hombres sin vida en el suelo.

Hasta el momento se desconocen las identidades de los fallecidos debido a que no portaban ningún documento.

Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a Medicina Forense para su identificación y a la espera que un familiar reclame sus cuerpos.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG