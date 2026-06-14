Tres personas mueren acribilladas dentro de un taller en SPS

San Pedro Sula – Tres personas fueron acribillados este sábado en el interior de un taller de motocicletas en la colonia Saturno en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, zona norte de Honduras.

Se informó inicialmente que una mujer resultó herida y fue trasladada hacia un centro asistencial en una ambulancia del Sistema Nacional de Emergencias 911, pero pereció por la gravedad de las heridas de arma de fuego.

Uno de los cuerpos quedó en una hamaca mientras que el otro está tirado en el suelo.

Las víctimas fueron identificadas como Josua Gerardo Bautista Hernández (23), Jensy Yulienth Leiva Romero (19) y Bryan Francisco Briones.

Un promedio de seis personas muere diariamente en hechos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG

Lista de Masacres 2026

N° | Lugar | Fecha | Cantidad de muertos

1.- Olanchito, Yoro / 10 de enero -3 muertos-

2.- La Masica, Atlántida / 17 de febrero -5 muertos-

3.- San Andrés, Lempira / 9 de marzo –3 muertos–

4.- El Progreso, Yoro / 12 de marzo –4 muertos–

5.- Sulaco, Yoro / 13 de marzo –5 muertos–

6.- Danlí, El Paraíso / 05 de abril –3 muertos–

7.- Villeda Morales, Gracias a Dios /23 de abril –3 muertos–

8.- Cayo Rojo, Catacamas, Olancho / 24 de abril –5 muertos–

9.- SPS, Cortés / 01 de mayo –3 muertos–

10.- Nacaome, Valle / 4 de mayo –3 muertos-

11.- Tegucigalpa, FM / 12 de mayo –3 muertos–

12.- Trujillo, Colón/ 21 de mayo –20 muertos–

13.- Corinto, Cortés/ 21 de mayo –7 muertos–

14.- La Lima, Cortés/ 26 de mayo –4 muertos–

15.- El Progreso, Yoro/ 26 de mayo –3 muertos–

16.- San Manuel, Cortés/ 11 de junio –3 muertos–

17.- San Pedro Sula, Cortés/13 de junio –3 muertos–

18.- Yoro, Yoro/15 de junio –3 muertos–