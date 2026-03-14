Acribillan a caficultor en una gasolinera en Copán

Tegucigalpa – Un caficultor fue asesinado a balazos este sábado en una gasolinera en el municipio de Cucuyagua en el departamento de Copán, occidente de Honduras.

La víctima fue identificada como Faustino Guevara (45).

Se informó que la víctima se encontraba llenando su vehículo de combustible en una gasolinera cuando llegaron sujetos armados en una motocicleta a acribillarlo.

El vehículo en el que se encontraba el hombre al momento del ataque es una cabina y media de color rojo con placas HAW1621, la cual quedó estacionada junto a una de las bombas de combustible.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en sucesos violentos, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG