Acribillan a balazos a dos hombres a inmediaciones del Anillo Periférico

Tegucigalpa – Dos hombres fueron asesinados a balazos este domingo en la colonia Centroamérica, a inmediaciones del Anillo Periférico en la ciudad de Tegucigalpa, capital hondureña.

Las víctimas fueron identificadas como Ernesto José Cruz y Onix Kimberly Barahona Castellano.

Se informó que los ahora occisos se encontraban departiendo en una caseta, cuando llegaron sujetos armados, los interrogaron y les dispararon a balazos.

Se han contabilizado por lo menos 20 casquillos de bala en la escena del crimen.

Un promedio de seis personas mueren diariamente en sucesos violentos, según cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG