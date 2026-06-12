ACNUR y OIM esperan que pacto de migración de UE garantice «sistemas de asilo más justos»

Ginebra.– La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) valoraron positivamente la entrada en vigor este viernes del Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, y manifestaron su esperanza en que sirva para una mejor gestión y «sistemas de asilo más justos».

Es «una oportunidad para ir más allá de las respuestas impulsadas por las crisis e implementar un enfoque más predecible, justo y eficaz en toda Europa», señalaron en un comunicado conjunto las agencias de Naciones Unidas especializadas en la asistencia a refugiados, desplazados y migrantes.

También indicaron que su puesta en marcha debe incluir garantías «para asegurar que nadie sea devuelto o transferido a una situación en la que pueda enfrentarse a persecución, conflicto u otras formas de daño grave».

Pese a que el pacto supone un endurecimiento de la política migratoria de los Veintisiete, ACNUR y OIM dieron la bienvenida a algunas de las novedades que introduce, como el refuerzo de la asistencia jurídica a refugiados y migrantes o la identificación más temprana de personas con necesidades específicas. EFE/ir