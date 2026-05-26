ACNUR capacita a funcionarios judiciales de Honduras sobre protección de desplazados y refugiados

Tegucigalpa – ACNUR, la Agencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Refugiados, inició un ciclo nacional de talleres dirigido a facilitadores judiciales y jueces de paz con el objetivo de fortalecer sus capacidades para identificar, orientar, acompañar y referir de manera oportuna a personas desplazadas internas, retornadas con necesidades de protección, solicitantes de refugio y refugiadas en Honduras.

Los primeros talleres se realizaron de manera presencial en el Distrito Central y Comayagua y forman parte de una serie de 11 jornadas de formación que se realizarán en distintas regiones del país. A través de este proceso se espera fortalecer las capacidades de más de 300 facilitadores judiciales y 60 jueces de paz en temas relacionados con desplazamiento interno, protección internacional, acceso a la justicia y rutas de referencia para personas con necesidades de protección.

El presidente del Poder Judicial Magistrado Wagner Vallecillo destacó la labor que realiza el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, un servicio noble y humano que permite acercar la justicia a las comunidades más vulnerables del país, fortaleciendo la cultura de paz, la prevención y el acceso oportuno a la orientación jurídica.

Asimismo, agradeció profundamente el compromiso y vocación de servicio de cada Facilitador y Facilitadora Judicial, quienes, de manera voluntaria, en coordinación con los Jueces y Juezas de Paz, desarrollan una labor ejemplar en beneficio de sus comunidades, convirtiéndose en un importante enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial.

De igual manera, reconoció el trabajo del equipo técnico del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales y de la Unidad de Programas Especiales (UPE) del Poder Judicial como instancia de enlace y coordinación, por el acompañamiento técnico, articulación institucional y esfuerzos permanentes para fortalecer y consolidar este importante servicio a nivel nacional.

Por su parte, Kathryn Lo, Representante de ACNUR en Honduras, señaló que “en muchas comunidades, las y los facilitadores judiciales son las primeras personas en escuchar, orientar y acompañar a alguien que atraviesa una situación de violencia o desplazamiento. Su cercanía con las personas y su compromiso con la protección pueden marcar una diferencia importante para que una familia encuentre apoyo y acceso a sus derechos”.

Durante el taller, las y los participantes abordaron temas relacionados con la identificación de personas desplazadas internas y refugiadas, los derechos de las personas con necesidades de protección, señales de riesgo, mecanismos de orientación y referencia, y el rol de los facilitadores judiciales en el acompañamiento comunitario.

Esta iniciativa forma parte del trabajo conjunto entre ACNUR y la Corte Suprema de Justicia para fortalecer el acceso a la justicia y la aplicación del marco legal de protección en Honduras. La cooperación entre ambas instituciones ha incluido procesos de formación, diagnósticos participativos y generación de herramientas técnicas orientadas a fortalecer las respuestas judiciales para personas forzadas a huir.

Fortalecer el acceso a la justicia desde un enfoque de derechos humanos es fundamental para garantizar que las personas desplazadas internas, refugiadas y otras personas con necesidades de protección puedan acceder a respuestas seguras, dignas y oportunas, especialmente en contextos marcados por la violencia y el riesgo de desplazamiento.