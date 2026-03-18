Acciones del candidato del PN a la alcaldía de Guanaja no se diferencian con lo hecho por Marlon Ochoa: Jorge Cálix

Tegucigalpa – El jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, denunció este miércoles que la postura del candidato nacionalista a la alcaldía de Guanaja, Rollin Dion Kelly, de bloquear la repetición de las elecciones municipales no distan mucho de lo actuado por el consejero Marlon Ochoa.

“Lo que ha hecho Rollin Dion Kelly, candidato del Partido Nacional en Guanaja evitó que aterrizaran avionetas con el material electoral, eso es boicot a un proceso electoral, incendió centros de votación, le tiraron gasolina a la gente, nosotros no estamos dispuestos a negociar la voluntad de la gente”, declaró el congresista.

Indicó que muchos diputados del Partido Nacional están exigiendo aplicación del juicio político al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, por sus actitudes democráticas, violación de la Constitución y boicot al proceso electoral.

No obstante, manifestó que las actuaciones de Ochoa no se diferencias del candidato nacionalista a la alcaldía de Guanahja.

Cálix mencionó que lo hecho por Rollin Dion Kelly son acciones constitutivas de delito, y que no están dispuestos a negociar la voluntad de las personas.

Aseveró que se debe cumplir la ley, se abra las urnas y los habitantes de Guanaja voten por el candidato de su elección.

El diputado lamentó el desorden que hay en Guanaja, hay centros educativos quemados, clases suspendidas y toma de la alcaldía por personas que no creen en la democracia.

Sostuvo que hay acciones de delitos electorales al impedir que cayera la avioneta con las maletas electorales que impide el libre funcionamiento del proceso. AG