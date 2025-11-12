Acción Menonita urge a presidenciables soluciones migratorias

Tegucigalpa – La gerente del programa de movilidad humana de la Comisión de Acción Social Menonita (CASM), Mercedes Pérez lamentó que no se visibilicen las propuestas para atender a los migrantes en Honduras.

La representante de la Casa del Migrantes, relató que recientemente realizaron un foro en Tegucigalpa donde se sacó una lista de peticiones que fueron entregadas a cada presidenciable.

“Estamos esperando que cada uno de ellos incorpore nuestras peticiones en su plan de gobierno, porque realmente no hemos visto una propuesta en ese sentido y con la propuesta que nosotros hacemos, vamos a dar seguimiento los próximos cuatro años con el gobierno que quede”, dijo Pérez.

Asimismo agregó que buscarán un trabajo de acción e incidencia-presión, pues “si no se ejerce presión, difícilmente vamos a ver resultados en temas migratorios”, dijo al reiterar la necesidad de destinar recursos suficientes para atender las causas estructurales de la migración. VC