Accidentes viales han dejado 1,729 muertos en 2025

Tegucigalpa – La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) reporta la muerte de mil 729 personas por accidentes viales en lo que va del año.

La portavoz de la DNVT, Ricci Montoya dijo que en las últimas horas se registraron al menos 52 percances viales que han dejado como saldo un muerto.

Montoya refirió que al comparar el acumulado de decesos a la fecha, con los registrados en 2024 se reporta una disminución de 23 víctimas mortales al pasar de mil 752 a mil 729.

Según cifras de la DNVT, un promedio de cinco personas mueren diariamente en accidentes de tránsito en el país.

Mientras que el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), señala que los accidentes de tránsito representan la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios. VC