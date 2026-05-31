Accidentes de tránsito dejan 832 fallecidos en lo que va de 2026 en Honduras

Tegucigalpa – La siniestralidad vial continúa en aumento en Honduras. En las últimas 24 horas, al menos siete personas perdieron la vida en distintos accidentes de tránsito, elevando a 832 el número de fallecidos en lo que va de 2026, según datos proporcionados por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

El portavoz de la institución, César Aguilar, detalló que durante ese mismo período se registraron aproximadamente 37 accidentes viales en diferentes zonas del país, incluyendo sectores como Yoro, Olancho, Lempira y Comayagua, donde se reportaron víctimas mortales durante el fin de semana.

Aguilar subrayó que estas cifras reflejan una preocupante tendencia al alza. “En comparación con el año 2025, este año ya suman más de 16 personas fallecidas adicionales”, indicó, evidenciando un incremento sostenido en la mortalidad por accidentes de tránsito.

En el acumulado anual, las autoridades también contabilizan 6 mil 886 accidentes de tránsito, lo que refuerza la alerta sobre la necesidad de fortalecer la prevención y la responsabilidad al volante.

Como parte de los operativos de control que se desarrollan a nivel nacional, la DNVT reportó el decomiso de más de 700 licencias de conducir por distintas infracciones a la Ley de Tránsito, además de 52 permisos retenidos a conductores que circulaban de manera irresponsable, en muchos casos bajo efectos del alcohol.

El portavoz reiteró el llamado a la ciudadanía a adoptar conductas responsables en las vías. “Es fundamental que los conductores respeten las normas de tránsito y eviten prácticas de riesgo que continúan cobrando vidas en el país”, enfatizó.

Las autoridades aseguran que mantendrán los operativos de control de forma permanente, con el objetivo de reducir la incidencia de accidentes y, principalmente, la pérdida de vidas humanas en las carreteras hondureñas. JS